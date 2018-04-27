Трамп про результати історичної зустрічі лідерів двох Корей: корейська війна закінчиться

У п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонному селі Пханмунджом.

Президент США Дональд Трамп прокоментував результати історичної зустрічі лідерів Південної Кореї Мун Чже Ином і КНДР Кім Чен Ином.

На думку Трампа, результати зустрічі свідчать про завершення війни на Корейському півострові і США мають пишатися цим, пише Новое время.

"Корейська війна закінчиться! ...Після шалених ракетних пусків і ядерних випробувань (КНДР - Ред.), проходить історична зустріч між лідерами Північної і Південної Кореї. Це чудово, але тільки час покаже її результативність!", - написав Трамп в Twitter.

KOREAN WAR TO END! The United States, and all of its GREAT people, should be very proud of what is now taking place in Korea! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

After a furious year of missile launches and Nuclear testing, a historic meeting between North and South Korea is now taking place. Good things are happening, but only time will tell! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 27, 2018

У п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонному селі Пханмунджом (на території Південної Кореї).

Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, яка формально триває з 1953 року.

Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.