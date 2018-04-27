Трамп про результати історичної зустрічі лідерів двох Корей: корейська війна закінчиться

16:09, 27 квітня 2018
Світ
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Дональд Трамп / фото REUTERS

На думку Трампа, результати зустрічі свідчать про завершення війни на Корейському півострові і США мають пишатися цим, пише Новое время.

"Корейська війна закінчиться! ...Після шалених ракетних пусків і ядерних випробувань (КНДР - Ред.), проходить історична зустріч між лідерами Північної і Південної Кореї. Це чудово, але тільки час покаже її результативність!", - написав Трамп в Twitter.

У п'ятницю, 27 квітня, лідери двох Корей провели історичну зустріч у прикордонному селі Пханмунджом (на території Південної Кореї).

Після переговорів лідери двох країн анонсували підписання наприкінці 2018 року мирного договору, який покладе край війні між двома країнами, яка формально триває з 1953 року.

Зокрема, глави держав підписали Декларацію Панмунджома за мир, процвітання і об'єднання на Корейському півострові.

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Новина в сюжеті: Історична зустріч лідерів лідерів КНДР і Південної Кореї
Теги: #Дональд Трамп#корейська криза#КНДР і Південна Корея#переговори між КНДР і Південною Кореєю