Ізраїль відповів на протести палестинців авіаударами по об'єктам ХАМАС

У ході акцій протесту палестинців в прикордонній зоні загинули щонайменше 30 осіб.

У секторі Газу з 30 березня по 15 травня проходить масова акція «Великий марш повернення». Палестинці розбили наметові містечка в прикордонній зоні і вимагають безперешкодного повернення на територію Ізраїлю. У ході протестів загинули щонайменше 30 осіб.

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Як передає РБК, винищувачі ізраїльських Військово-повітряних сил нанесли авіаудари по шести військово-морським об'єктам терористичної організації ХАМАС у секторі Газа. Як йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в Twitter, авіаудари були нанесені у відповідь на терористичну діяльність ХАМАС і спробу масового проникнення членів організації на територію Ізраїлю.

На початку березня ізраїльська авіація завдала удару по військовому об'єкту ХАМАС у секторі Газа після спроби бойовиків перейти через кордон. Авіаудар був нанесений у відповідь на спробу членів ХАМАС закласти вибухівку біля кордону. «Армія оборони Ізраїлю з усією серйозністю ставиться до спроб терористичної організації ХАМАС перетворити периметр кордону в зону бойових дій», - зазначали в ЦАХАЛ.

Як повідомляв УНІАН, раніше Ізраїль пригрозив знищити російські ЗРК С-300 в Сирії в разі конфронтації.