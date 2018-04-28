Сенатор США запропонував вручити Трампу Нобелівську премію за КНДР

Трамп втретє опинився серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру.

Американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що президент США Дональд Трамп гідний Нобелівської премії миру за сприяння припиненню ядерної програми КНДР.

Про це повідомляє Громадське із посиланням на Fox News.

Приводом для висунення стала прихильність глави держави ідеології боротьби за мир за допомогою сили.

«Дональд Трамп переконав КНДР і Китаю, що він серйозно налаштований на зміни. Ми ще не досягли, але якщо вони відбудуться, то президент гідний Нобелівської премії миру», — зазначив Грем.

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Він також наголосив, що агресивна позиція Трампа допомогла повернути Північну Корею за стіл переговорів.

Трамп втретє опинився серед претендентів на отримання Нобелівської премії миру.

У 2009 році Нобелівську премію миру вручили президенту США Бараку Обамі «за величезні зусилля зі зміцнення міжнародної дипломатії і співпраці між народами».

Надалі США не припинили військові дії в Афганістані, попри обіцянку. Після чого колишній секретар Нобелівського комітету Гейр Лундестад висловив жаль про вручення премії Обамі, зазначивши, що він «не виправдав надій».