Помер екс-президент Гватемали, який завершив громадянську війну у країні

Внаслідок конфлікту, який тривав у Гватемалі близько 36 років, втратили життя і зникли понад 250 тисяч осіб.

У віці 72 років помер колишній президент Гватемали Альваро Арзу.

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Альваро Арзу займав посаду президента Гватемали від 1996 року до 2000. Від 2004 й до сьогодні він був міським головою однойменної столиці Гватемали.

Набільше Арзу запам'ятався як лідер країни завдяки тому, що завершив громадянську війну у Гватемалі, яка тривала близько 36 років. Внаслідок конфлікту втратили життя і зникли понад 250 тисяч осіб.

"Гватемала втратила велику людину, яка присвятила своє життя служінню народові", - каже президент країни Джиммі Моралес.

Нагадаємо, 2 квітня на 91-му році життя помер колишній диктатор, президент Гватемали від 1982 до 1983 року Ріос Монтт. Його звинувачують у тисячах вбивств, зникненнях та тортурах.