Помер екс-президент Гватемали, який завершив громадянську війну у країні

11:41, 28 квітня 2018
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Колишній президент Гватемали Альваро Арзу / фото REUTERS

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на Reuters.

Альваро Арзу займав посаду президента Гватемали від 1996 року до 2000. Від 2004 й до сьогодні він був міським головою однойменної столиці Гватемали.

Набільше Арзу запам'ятався як лідер країни завдяки тому, що завершив громадянську війну у Гватемалі, яка тривала близько 36 років. Внаслідок конфлікту втратили життя і зникли понад 250 тисяч осіб. 

"Гватемала втратила велику людину, яка присвятила своє життя служінню народові", - каже президент країни Джиммі Моралес.

Нагадаємо, 2 квітня на 91-му році життя помер колишній диктатор, президент Гватемали від 1982 до 1983 року Ріос Монтт. Його звинувачують у тисячах вбивств, зникненнях та тортурах.

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Теги: #Гватемала#громадянська війна