Президент Гватемали подав у відставку через корупційний скандал

Це рішення підтримали всі 118 присутніх на засіданні депутатів парламенту, передає ZN.ua з посиланням на AP.

Цьому передували багатотисячні акції протесту, в ході яких мітингувальники закликали Переса, 64-річного генерала у відставці, покинути свій пост.

Як повідомив прес-секретар колишнього президента, Перес вирішив піти у відставку після того, як суддя за запитом генерального прокурора Тельми Алданы видав ордер на його затримання і привід у суд. За словами Алданы, вона буде клопотати про взяття Переса під варту на час судового розгляду.

Згідно з конституцією країни, президент має імунітет від судового переслідування, однак 1 вересня депутати одноголосно ухвалили позбавити Переса судової недоторканності.

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У той же час Перес постав перед судом за звинуваченням у шахрайстві та сприяння порушень митного законодавства.

Сам політик звинувачення в корупції відкидав. 21 серпня за аналогічним звинуваченням була затримана Роксана Бальдетти, що раніше займала пост віце-президента.

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Малайзії Наджиб Разак відмовився йти у відставку у відповідь на вимоги демонстрантів, які звинувачують його в корупції.