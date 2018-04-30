У Британії через скандал з мігрантами змінився міністр внутрішніх справ

Головою МВС Британії призначений син водія автобуса з Пакистану.

Новим міністром внутрішніх справ Великобританії призначений Саджіда Джавід, який до цього обіймав посаду міністра у справах громад, місцевого самоврядування та житла.

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Попередній міністр внутрішніх справ Ембер Радд пішла у відставку через скандал з мігрантами, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Радд, за її власним зізнанням, ввела в оману парламент. Знаючи про наявність в уряді показників щодо норм депортації нелегальних мігрантів, у палаті громад вона заперечувала існування таких показників.

На екс-голову МВС чинився тиск у зв'язку зі скандалом навколо іммігрантів так званого покоління Уіндраш, які прожили у Британії понад півстоліття. Це іммігранти з Карибського басейну, перший корабель з якими (називався "Емпайр Уіндраш") прибув до Лондона 22 червня 1948 року. Їх запросили до Британії, щоб заповнити нестачу робочої сили в країні.

Скандал виник після того, як стало відомо, що деяких переселенців з країн-членів Британської Співдружності, які приїхали до Сполученого Королівства у період з кінця 1940-х до 1970-х років, а також їхніх родичів оголосили нелегальними іммігрантами.

Міністра критикували за те, що підконтрольне їй відомство встановило цільові показники на депортацію іммігрантів покоління Уіндраш, і що Радд було про це відомо.

Довідка. Саджіда Джавід народився 5 грудня 1969 року в Рочдейлі (графство Ланкашир) в родині водія автобуса з Пакистану. Сім'я переїхала до Британії в 1960-х роках.

Джавід вивчав економіку та політологію в Університеті Ексетера. Після його закінчення працював в Нью-Йорку в банку Chase Manhattan, в 2004-му став виконавчим директором Deutsche Bank, у 2009-му пішов у політику, обравшись роком пізніше депутатом парламенту від виборчого округу Бромсгроув недалеко від Бірмінгема. У 2014 році став міністром у справах культури, ЗМІ та спорту. Потім в 2015 році — міністром у справах бізнесу та інновацій.

Саджіда Джавід одружений, у нього четверо дітей.