В Європі зростає рівень трудового рабства - звіт

У низці європейських країн випадки трудової експлуатації є частішими, ніж секуальне рабство.

Згідно з новим звітом Ради Європи, опублікованим у вівторок, у Європі зростає торгівля людьми та їхня експлуатація.

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Як пише Politico, згідно з даними звіту, кількість виявлених жертв торгівлі людьми збільшилася в усіх європейських країнах. У деяких країнах, зокрема в Бельгії, на Кіпрі, Грузії, Португалії, Сербії та Великобританії, випадки трудової експлуатації є більш поширеними, ніж сексуальне рабство.

"Наш моніторинг показує, що все більше і більше осіб стають жертвами торгівлі людьми для роботи в жахливих умовах в Європі, як всередині, так і за межами національних кордонів", - сказав Сіобан Муллаллі, президент групи експертів по боротьбі з торгівлею людьми (GRETA).

"Жертви часто не хочуть видавати себе, тому що побоюються депортації або відплати від мереж злочинної торгівлі", - сказав Муллаллі. За його словами, переслідування та засудження винуватців теж відбувається вкрай рідко.

Більшість жертв трудової експлуатації - це чоловіки. Вони як правило працюють у таких сферах, як сільське господарство, готельна сфера та рибальство. Жінки найчастіше працюють на домашніх роботах або на роботі по догляду і стають жертвами як трудової, так і сексуальної експлуатації.

Згідно з доповіддю, ризику експлуатації особливо піддаються працівники-мігранти.