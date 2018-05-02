Вся зброя світу: скільки витрачають на армію та озброєння США, Китай, Саудівська Аравія та Україна (відео)

Тенденції до тотального озброєння зберігаються у всьому світі.

Військові витрати планети у 2017 році сягнули рекорду з часів "холодної війни". Всього на озброєння та потреби армій світу було витрачено близько $1,73 трильйона. Таким чином, на кожну людину на Землі припадає $230 таких витрат.

Лідером рейтингу витрат залишаються США – $610 мільярдів, близько третини від глобальної суми. На другому місці - Китай із майже втричі меншою сумою. На третій позиції – Саудівська Аравія, яка витратила у 2017 році понад $69 мільярдів.

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Росія вибула з трійки лідерів і різко скоротила витрати на армію та озброєння. Україна у 2017 році витратила на оборону $3,65 мільярда – майже на 9% більше, ніж у 2016-му. За оцінками експертів, зростання витрат на оборону пов'язане зі збільшенням кількості гарячих точок на планеті та загостренням відносин між глобальними гравцями.