З'явилися подробиці падіння російського винищувача Су-30СМ у Сирії

Наразі ведуться пошукові роботи з пошуку уламків літака ВКС РФ, що розбився в Сирії.

У четвер, 3 травня, у Сирії зазнав катастрофи російський винищувач Су-30СМ.

Обидва льотчики загинули. За даними Міноборони РФ, вогонь по літаку не відкривали – у двигун машини міг потрапити птах.

Читайте такожУ Сирії розбився російський винищувач (фото)

"В акваторії Середземного моря наразі ведуться пошукові роботи з пошуку уламків літака ВКС РФ, що розбився, й останків пілотів", - повідомляє Wargonzo, посилаючись на джерело в Хмеймімі.

Також Warjournal стала відома особа командира екіпажу, загиблого при аварії винищувача в Сирії: це майор Альберт Давидян.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня російський транспортний літак Ан-26 розбився в Сирії при заході на посадку, 32 людини загинули.