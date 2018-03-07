У катастрофі Ан-26 в Сирії загинули 27 російських офіцерів, у тому числі генерал-майор

ЗМІ опублікували список імен більшості загиблих у катастрофі Ан-26 в районі аеродрому Хмеймім у Сирії.

В результаті катастрофи російського літака Ан-26 в Сирії загинули 27 російських військових, у тому числі генерал-майор.

Про це повідомили в Міноборони Росії.

"В результаті катастрофи загинули 27 офіцерів, один із яких у званні генерал-майор, а також прапорщики та військовослужбовці контрактної служби. Цивільних на борту не було", - зазначили в Міноборони РФ.

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У Міноборони також заявили, що літаком керував льотчик першого класу, а погодні умови під час заходу літака на посадку були "простими", передає Медуза.

Раніше РБК опублікувало список імен більшості загиблих у катастрофі Ан-26 в районі аеродрому Хмеймим в Сирії.

Достовірність цього списку особового складу Ан-26 підтвердили виданню три джерела в Міноборони РФ.

Всього на літаку, за даними Міноборони, були 39 осіб, наразі відомі прізвища 31 загиблого:

1. Майор Смирнов Ц. Р.

2. Старший лейтенант Сафронов Д. В.

3. Старший лейтенант Панов М. А.

4. Старший лейтенант Алтунін К. Н.

5. Старший лейтенант Осипкін А. В.

6. Старший сержант Єпіфанов

7. Генерал-майор Єремєєв В. Р.

8. Капітан першого рангу Сачук А. М.

9. Капітан першого рангу Моїсеєв М. А.

10. Полковник Федун С. В.

11. Майор Морозів А. Л.

12. Старший сержант Лушков С. В.

13. Прапорщик Григор'єв М. А.

14. Капітан Горбань К. А.

15. Капітан Гайдарханов Е. С.

16. Молодший сержант Бєлов А. В.

17. Старший сержант Богатирьов З. М.

18. Майор Маунєв М. І.

19. Капітан Пиленок А. А.

20. Капітан Шейнцівт С. В.

21. Майор Чагін Е. В.

22. Старший прапорщик Грабовський С. В.

23. Капітан Труфанов А. В.

24. Майор Кукушкін Д. І.

25. Старший лейтенант Шевченко А. А.

26. Єфрейтор Коломойцев В. К.

27. Майор Мікрюков В. В.

28. Капітан медичної служби Распутін Н.Б.

29. Сержант Сереженков Е. А.

30. Молодший сержант Чапдаров Б. Р.

31. Старший лейтенант Левчук Р. С.

РБК також повідомляє з посиланням на джерела в міністерстві оборони, що на авіабазі Хмеймім перебуває начальник Генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов. Невідомо, коли і навіщо він туди прибув.

Як повідомляв УНІАН, російський транспортний літак Ан-26 розбився при заході на посадку на аеродромі Хмеймім в Сирії. Літак зіткнувся із землею, не долетівши близько 500 метрів до злітно-посадкової смуги. За інформацією міноборони РФ, загинули шість членів екіпажу і 33 пасажири.

Авіакатастрофа Ан-26 стала найбільшою офіційною одноразовою втратою Росії в Сирії. За час початку військової операції з участю Росії в 2015 році за офіційними даними загинули 82 військовослужбовців.