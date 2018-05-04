"Вірогідність витоку речовин за межі лабораторії нульова": у Чехії підтвердили виробництво отрути сімейства "Новачок"

Військові наполягають на тому, що дослідження не мали на меті отримання бойових взірців, а синтетичні сполуки були знищені одразу по завершенні наукових дій.

В уряді Чехії підтвердили оприлюднені президентом Мілошем Земаном дані про синтез отруйних речовин групи "Новачок" у країні. Раніше чутки про це заперечувалися.

Про це повідомляє ТСН. Міністерство оборони повідомило, що синтез мікродоз отруйних речовин А230, зарин і табун відбувався в її лабораторії з метою дослідів і відпрацювання заходів хімічного захисту. "Речовини, які в ЗМІ називають речовинами сімейства "Новачок", в тому числі A230, є потенційно отруйними хімічними речовинами, ідентифікація яких є частиною підготовки чеських антихімічних військових частин", - йдеться в офіційній заяві відомства.

Військові наполягають на тому, що дослідження не мали на меті отримання бойових взірців, а синтетичні сполуки були знищені одразу по завершенні наукових дій. "Це так званий мікросінтез, який не розглядається як виробництво відповідно до міжнародної конвенції", - заявили в міноборони. Чеські армійці кажуть, що вірогідність витоку речовин за межі лабораторії нульова.

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МЗС країни додає, що на проведення цих досліджень було своєчасно отримано дозвіл від Організації по забороні хімічної зброї, а обсяги виробленої з науковою метою речовини вимірюються мільйонною часткою грама. Водночас дипломати наголосили, що при атаці в Солсбері 4 березня використали нервово-паралітичну речовину А234, але не А320, як у лабораторії в Брно.

Про те, що в Чехії виробляли і тестували нервово-паралітичну речовину А230, яку можна віднести до сімейства "Новачок", напередодні розповів президент країни Мілош Земан.