У Глазго десятки тисяч людей вийшли на мітинг за незалежність Шотландії

За даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тис. осіб.

Сьогодні, 5 травня, у Глазго десятки тисяч людей вийшли на демонстрацію, вимагаючи незалежності Шотландії.

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Про це повідомляє BBC. Організатори щорічної демонстрації, група "Усі під одним прапором", зазначили, що вони сподівалися на 40 тис. учасників. Однак, за їхніми словами, попередні оцінки свідчать про участь 80 тис. людей.

У той же час, за даними поліції Шотландії, до демонстрації долучилися 35 тис. осіб. У минулорічному марші в Глазго взяли участь 20 тис.

Як повідомляв УНІАН, перший міністр Шотландії Нікола Стерджен анонсувала другий референдум щодо виходу зі складу Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії і проголошення незалежності.

Стерджен сказала, що уряд Великобританії «не просунувся навіть ні на дюйм в досягненні компромісу та домовленості» з урядом Шотландії через ситуацію з виходом Британії зі складу Євросоюзу.

За її словами, якщо Шотландія може бути проігнорована у такому важливому питанні, як ЄС і єдиний ринок, тоді ясно, що «наш голос може бути проігнорованим у будь-який час і з будь-якого питання».

Стерджен зазначила, що голосування може відбутися в період з осені 2018 до весни 2019 років.