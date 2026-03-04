Удар по Новоросійську: аналітики розкрили деталі ураження російського фрегату

Зокрема, уражено середню надбудову російського фрегата.

У чорноморському порту Новоросійськ після атаки дронів уражено російський фрегат "Адмірал Ессен". Зафіксовано детонацію гранатометів. Про це йдеться у повідомленні OSINT-проєкту КіберБорошно в Telegram.

"В результаті атаки БПЛА на Новоросійську бухту було уражено середню надбудову російського фрегата "Адмірал Ессен". Унаслідок удару відбулася детонація гранатометів постановки пасивних перешкод ПК-10, розташованих на бортах надбудови та призначених для відстрілу дипольних відбивачів і теплових пасток", - наголошується у повідомленні.

У цьому зв’язку, сказано, що серед уражених елементів корабельної електроніки - комплекс радіоелектронної боротьби ТК-25, який використовується для виявлення радіолокаційного випромінювання противника та постановки активних радіоперешкод.

Крім того, пошкодження зазнали радари підсвічування цілей МР-90 "Орєх", що входять до складу системи наведення корабельного зенітного ракетного комплексу та забезпечують підсвічування повітряних цілей на фінальній ділянці польоту ракет.

Також уламки, ймовірно, пошкодили основний оглядовий радар корабля "Фрегат-М2М", який відповідає за дальнє виявлення повітряних і надводних цілей та формування первинної радіолокаційної картини для систем управління боєм.

"Адмірал Ессен" - деталі

Як відомо, фрегат "Адмірал Ессен" може бути споряджений 8 ракетами типу "Калібр". Це другий фрегат проєкту 11356Р ("Буревісник"), класу "Адмірал Григорович", що перебуває на озброєнні Чорноморського флоту РФ. Корабель входить до складу 30-ї дивізії надводних кораблів ЧФ.

7 листопада 2014 року фрегат спустили на воду. Основу ударного озброєння корабля становлять універсальні пускові установки 3С14, здатні використовувати ракети "Калібр", "Онікс".

Удар по Новоросійську

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 2 березня СБУ разом із Силами оборони вразила морський тральщик "Валентін Пікуль". Також отримали серйозні пошкодження протичовнові кораблі "Єйськ" та "Касімов". Ще під час атаки було уражено радар наведення 30Н6Е2 комплексу С-300ПМУ-2 "Фаворит", ЗРГК "Панцир-С2" та шість із семи нафтоналивних стендерів на нафтовому терміналі "Шесхаріс".

