Ситуація на ринку пального в Україні погіршується: держава вирішила втрутитися

В Україні на заправках різко зросли ціни на пальне через загострення конфлікту на Близькому Сході.

Антимонопольний комітет України (АМКУ) стежитиме за ринками бензину та дизельного пального, щоб перевірити, чи не порушували оператори АЗС законодавство при підвищенні цін. Про це повідомляється на сайті органу виконавчої влади.

"‎Антимонопольний комітет України здійснює заходи контролю щодо ситуації на ринках світлих нафтопродуктів з метою з’ясування наявності/відсутності ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у діях операторів АЗС під час підняття цін на початку березня 2026 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 4 березня Антимонопольний комітет надіслав учасникам ринку вимоги надати інформацію, необхідну для з’ясування причин підвищення цін. ‎

Після отримання даних АМКУ їх проаналізує та, у разі виявлення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, вживе відповідних заходів.

В Антимонопольному комітеті нагадали, що ціни на світлі нафтопродукти в Україні не регулюються державою. Оскільки вітчизняний ринок повністю залежить від імпорту, коливання світових цін безпосередньо впливають на вартість пального для споживачів.

"‎Підвищення вартості пального має загальноєвропейський характер і спостерігається не лише в Україні"‎, - додали в АМКУ.

Ціни на пальне в Україні: головне

Нагадаємо, у вівторок увечері та в середу вранці ціни на українських АЗС продовжили підвищуватися. Причиною стало загострення ситуації на Близькому Сході та напруженість на міжнародних ринках.

Як повідомлялося, мережа АЗС OKKO підняла ціни на всі види бензину та дизельного пального на 2 грн/л. Звичайний бензин подорожчав до понад 70 грн/л, а високооктановий Pulls 100 - до понад 80 грн/л. Автогаз здорожчав на 1 грн/л.

В цілому з 18 лютого, на фоні загострення геополітичної ситуації, ціни на бензин і дизель у мережі OKKO зросли на 7 грн/л, а в WOG - на 5 грн/л.

Експерти по-різному оцінюють наслідки подорожчання пального

На думку економіста Олега Пендзина, підвищення цін може бути пов’язано із "картельною змовою". За його словами, від моменту підвищення котирувань нафти до закупівлі сировини за новою ціною та випуску готового пального проходить щонайменше 20 днів - це технологічний цикл, який неможливо скоротити. А ціни в Україні зросли занадто швидко.

Фахівці не схильні до апокаліптичних прогнозів, але вважають, що ціни можуть зрости ще більше.

Засновник групи компаній Prime та паливний експерт Дмитро Льоушкін зазначив, що ціни на бензин і дизель на українських АЗС можуть піднятися до 100-150 грн/л, залежно від тривалості блокування Ормузької протоки. Через кілька місяців після відновлення судноплавства ціни можуть знизитися до 80 грн/л.

