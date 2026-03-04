У МЗС вважають, що прем’єр Словаччини більше переймається збереженням економічних зв’язків з РФ, ніж власними громадянами.

В Міністерстві закордонних справ України вважають, що словацький уряд готується "вистрілити в ноги" словацьких енергетичних компаній через намір припинити аварійні постачання електроенергії до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий повідомив журналістам.

"У зв'язку з намірами словацької сторони розірвати контракт на постачання аварійної електроенергії до України, можемо лише привітати офіційну Братиславу з підготовкою до пострілу собі в ногу. Вірніше, в ноги власних енергетичних компаній. Адже Україна цю електроенергію закуповує, а не отримує безкоштовно", - наголосив Тихий.

Як зазначив речник, уряд прем’єр-міністра Роберта Фіцо просто позбавить словацькі компанії заробітку, у той час як Україна отримає цю електроенергію з інших джерел.

"Пояснення таких дивних намірів лише одне: для Фіцо йдеться не про громадян Словаччини, а про збереження його економічних зв’язків з РФ - навіть ціною шкоди словацькому бізнесу", - підкреслив Тихий.

Також речник нагадав, що Фіцо продовжує відмовлятися від зустрічі в Україні, яку йому пропонував президент України Володимир Зеленський для вирішення проблемних питань. "Ця пропозиція з українського боку залишається чинною", - підсумував Тихий.

Обмеження поставок електроенергії зі Словаччини - що відомо

Як повідомляв УНІАН, словацький оператор системи передачі SEPS на вимогу прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо розірве договір про аварійні поставки електроенергії з українською компанією "Укренерго".

Фіцо прийняв пропозицію Зеленського зустрітися для обговорення "українсько-словацької співпраці", але хотів би зробити це на території однієї з країн-членів Євросоюзу.

