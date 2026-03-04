Війна проти Ірану: Гегсет назвав термін контролю над небом Тегерану й згадав РФ та Китай

Міністр війни США назвав нинішні дії лише "початковою стадією", а операція союзників в Ірані не стосується Москви та Пекіна.

США переходять до агресивнішої фази військової операції проти Ірану і планують встановити абсолютне домінування у повітряному просторі країни. Це має статись вже найближчими днями, адже Штати "прискорюються, а не сповільнюються, заявив міністр війни США Піт Гегсет під час офіційної пресконференції.

"Як сказав президент Трамп, хвилі дедалі більші, і вони ще більші. Ми тільки починаємо. Ми прискорюємося, а не сповільнюємося", - заявив голова оборонного відомства.

За його словами, військовий план США та Ізраїлю передбачає швидке домінування. Мета - взяти іранське небо під "повний контроль" менш ніж за тиждень.

Чиновник зазначив, що авіація отримала чіткі координати та цілі, а війська будуть "знаходити та знищувати оборонно-промислової бази іранських збройних сил та ракетні установки", а також ліквідовувати військове керівництво.

При цьому Гегсет не приховує жорсткості обраного підходу, адже перевага має бути тотальною.

"Це ніколи не мало бути чесним боєм, і це не чесний бій. Ми б'ємо їх, коли вони лежать, і саме так і має бути", - підкреслив міністр війни.

Під час пресконференції Гегсет встиг пройтись по Китаю та Росії. На питання журналіста про меседж для цих країн Гегсет відповів різко.

"Я не маю для них жодного послання, і вони насправді не є чинником у цій ситуації. Наша проблема не в них. Вона полягає в ядерних амбіціях Ірану", - резюмував міністр.

Що відомо про ситуацію навколо Ірану на цей момент

Пресслужба Армії оборони Ізраїлю підтвердила знищення іранського літака Як-130 ізраїльським винищувачем F-35I Adir п'ятого покоління. Цей стало першим офіційно зареєстрованим випадком збиття латка модернізованим винищувачем.

Конфлікт на Близькому Сході негативно впливає на передачу Україні ракет для систем ППО. На думку The Telegraph, президент Зеленський може зіткнутись ще й зі зривом мирних переговорів з РФ.

Військовий конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном виявив значні недоліки російських комплексів протиповітряної оборони, зазначає експерт. Ці системи на основі розробок часів СРСР значно поступаються сучасним зразкам західного виробництва.

