На тлі війни в Ірані туристи кинулися бронювати відпустки в Європі, – бос Ryanair

Майкл О'Лірі виявив вигоду для європейських авіакомпаній через бойові дії на Близькому Сході.

Генеральний директор найбільшої європейської бюджетної авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що після початку військової операції США та Ізраїлю в Ірані все більше людей прагнуть провести відпустку в Європі.

"Ми, безумовно, спостерігаємо різке падіння бронювань на Близький Схід і значне зростання бронювань на ближньомагістральних рейсах всередині Європи", – цитує його Business Insider.

Зокрема, за його словами, основна увага приділяється великоднім канікулам.

При цьому на даному етапі О'Лірі не очікує "будь-яких фундаментальних змін або впливу" на тенденції бронювання на початок літа.

Також зазвичай гострий на язик бос Ryanair додав, що, на його думку, війна в Ірані закінчиться відносно скоро: він вважає, що Іран не зможе довго продовжувати удари у відповідь, а у президента Дональда Трампа "коротка тривалість концентрації уваги, тому він хотів би, щоб все закінчилося досить швидко, інакше йому стане нудно".

Тим часом, додав О'Лірі, його авіакомпанія навіть може отримати вигоду від ситуації, оскільки, як і інші перевізники, вона хеджує ризики, пов'язані з цінами на нафту, – плюс все більше людей переходять на бронювання ближньомагістральних рейсів.

Як війна в Ірані вплинула на авіаперевезення

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

При цьому міжнародні авіакомпанії змушені концентрувати рейси у все більш вузьких повітряних коридорах.

