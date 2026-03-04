Уряд хоче підвищити мінімальні пенсії до 6000 гривень: експерт відповів, чи реальний цей план

Приблизно у 40% пенсіонерів пенсія менша за середню.

У Міністерстві соціальної політики озвучують плани щодо нової пенсійної реформи, яка передбачає, зокрема. підвищення мінімальної пенсії до 6000 гривень. Проте, на думу експертів, різке підвищення виплат без чітких джерел фінансування виглядає нереалістичним.

Економіст Олег Пендзин висловив скептицизм щодо озвучених урядом планів суттєво підвищити мінімальну пенсію, йдеться у статті УНІАН. На його думку, без пояснення джерел фінансування такі ініціативи залишаються декларативними.

Він нагадав, що пенсії більшості українців фінансуються з Пенсійного фонду, який наповнюється за рахунок єдиного соціального внеску (ЄСВ). Його сплачують із зарплат усіх офіційно працевлаштованих. Водночас окремі категорії - держслужбовці, судді, прокурори та військові - отримують виплати з державного бюджету, однак чисельно це значно менша група.

Експерт навів орієнтовні розрахунки: в Україні близько 10,2 млн пенсіонерів. Мінімальна пенсія становить 2500 грн, середня - близько 6500 грн. При цьому приблизно 40% пенсіонерів отримують менше середнього рівня.

Середня зарплата наразі складає близько 27 000 грн, а ставка ЄСВ - 22%. Таким чином, з однієї середньої зарплати до Пенсійного фонду надходить приблизно 5900 грн на місяць.

За словами експерта, ЄСВ сплачують близько 9,5 млн осіб: приблизно 6,5 млн у бізнесі та близько 3 млн бюджетників і військових. Це означає, що на одного пенсіонера із середньою пенсією припадає менше одного платника внеску. Додатковий тиск створює тіньовий сектор, який, за оцінками, перевищує 30% економіки та не забезпечує повних надходжень ЄСВ.

За такої структури доходів, підкреслює Пендзин, Пенсійний фонд без додаткових джерел фінансування може виплачувати в середньому менше 5900 грн на особу. Тому ініціатива підвищити мінімальну пенсію до 6000 грн викликає питання. Економіст зазначив:

"Якщо ми хочемо підняти мінімальну пенсію до 6000 гривень, звідки візьметься ресурс? Пенсійний фонд може оперувати лише коштами, що надходять у вигляді ЄСВ. Якщо ж зробити мінімальну пенсію 6000 гривень, середня буде далеко за 12 000 гривень".

За його словами, підвищення мінімальної пенсії автоматично потягне за собою зростання всіх інших виплат: щоб середня пенсія становила близько 12 000 грн, середня зарплата мала б перевищувати 80 000 грн (за ставки ЄСВ 22%). Наразі такий рівень доходів є нереалістичним.

Пендзин також зауважив, що частину надходжень Пенсійному фонду забезпечують військові, які отримують значні бойові виплати, з яких сплачується 20% ЄСВ. Водночас, за його оцінкою, навіть цього ресурсу недостатньо для радикального підвищення пенсій.

"Усі красиві заяви впираються у відсутність грошей", - підсумував експерт.

З 1 березня пенсії і страхові виплати для мільйонів українців будуть проіндексовані на 12,1%. За словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, такий розмір підвищення перевищує рівень інфляції за минулий рік і дозволить підтримати рівень доходів людей в умовах зростання цін.

В Україні демографічне навантаження на солідарну пенсійну систему стрімко зростає. Уже скоро на одного працюючого припадатиме два-три пенсіонери, і ця тенденція навряд чи зміниться, йдеться у статті УНІАН.

