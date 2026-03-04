На Майорці з'явився мальовничий пішохідний маршрут довжиною понад 100 кілометрів

Маршрут пройде по менш відвідуваному східному узбережжю острова.

Іспанський острів Майорка славиться своєю неймовірною природою, а тому його люблять шанувальники пішохідного туризму. І для них є хороші новини!

Як пише The Independent, на менш відвідуваній частині Майорки відкрилася нова пішохідна стежка протяжністю 65 миль (близько 105 кілометрів).

Де пройде новий маршрут

Стежка пролягатиме вздовж східного узбережжя острова, Левант, яке славиться гірським хребтом Серра-де-Льєвант і мальовничими пляжами, включаючи Кала-Ратхада і Порто-Крісто.

Тепер туристи можуть досліджувати його по пішохідному маршруту Gran Recorrido del Llevant, розділеному на чотири приблизно рівні частини, з максимальним набором висоти 248 метрів за один день.

Ділянки цієї довгої стежки включають в себе шлях, що з'єднує узбережжя Калес-де-Майорка з внутрішніми районами через соснові ліси і виноградники з Манакором.

Після прибуття в Манакор прогулянка продовжується вздовж традиційних ферм і ґрунтових доріг, повз музей вишивки, до Сон-Карріо.

Звідси шлях пролягає через внутрішні ландшафти, прибережні ділянки і гірські райони між Сон-Карріо і Артою, а заключний відрізок шляху – від Арти через історичне селище Капдепера до прибережної Кала-Мескіди.

До основних визначних пам'яток маршруту відносяться замок Капдепера, маяк Кала-Рахада, церква Сант-Жоан-Баптиста і залізничний музей Сон-Карріо.

Також створено дві точки доступу в Сон-Масіа і на узбережжі Коста-дельс-Пінс для більш коротких початкових і кінцевих точок маршруту, щоб задовольнити потреби туристів усіх рівнів підготовки.

Додаткову інформацію, включаючи карти та вказівки для завантаження, можна знайти на сайті Gran Recorrido del Llevant.

Відпочинок на Майорці – останні новини

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше стало відомо, що з 2027 року Майорка буде пускати менше круїзних туристів у пікові місяці.

Крім того, влада Балеарських островів, найбільшим з яких є Майорка, готується обкласти туристів новим податком 15 євро на день.

