Що буде з фінансовою допомогою Україні, якщо Путін зірве мир: єврокомісар дав пояснення

Єврокомісар зазначив, що Україні фінансово допомагатиме не тільки ЄС, а й додатково окремі країни-члени блоку.

Європейський Союз готовий продовжувати підтримку України. Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс, відповідаючи на запитання чи готовий ЄС до ситуації, якщо мирні переговори проваляться, оскільки Путін нещодавно заявив, що може вийти з них, якщо Україна не погодиться віддати весь Донбас.

"Ми готові продовжувати підтримку України. Питання лише в тому, який саме обсяг цієї підтримки буде необхідний – це, передусім, мають оцінити сама Україна та експерти", - зазначив він.

При цьому він наголосив, що ЄС надасть кредит Україні у розмірі 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки і він "справді дуже суттєвий".

"З відкритих джерел ми бачимо, що приблизно 35–36 мільярдів євро буде надано окремими державами-членами ЄС, а також Великою Британією, Канадою та іншими країнами, які традиційно підтримують Україну. І ця підтримка триватиме – у мене немає в цьому жодних сумнівів", - сказав Кубілюс.

За його словами, українська сторона підтверджує, що ця фінансова підтримка, є дуже значною. При цьому він додав, що вона більша, ніж раніше, навіть у ті роки, коли США також активно брали участь у фінансуванні оборонних потреб України. Зазначає, що в 2022, 2023, 2024 роки, йшлося, зазвичай, про близько 40 мільярдів доларів на рік.

"Тепер лише кредит становитиме близько 40 мільярдів доларів. А якщо додати те, що обіцяють держави-члени, то загальна сума може сягнути 65–70 мільярдів євро. Це дуже значний обсяг. І українці досить оптимістично оцінюють, чого вони можуть досягти з такою фінансовою підтримкою для своєї оборони", - сказав Кубілюс.

Президентка Європарламенту підписала кредит на €90 мільярдів для України

Як повідомляв УНІАН, президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про підписання кредиту у 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

За її словами, виділені кошти допоможуть Україні підтримати роботу основних державних служб, зберегти міцну оборону України та захистити спільну безпеку і свободу і закріпити майбутнє України в Європі.

В той же час Рада ЄС із загальних питань ухвалила два документи, які роблять можливим продовження технічної роботи з надання Україні кредиту, проте ще один необхідний для надання коштів законопроєкт залишається заблокованим Угорщиною.

При цьому європейський комісар Валдіс Домбровскіс повідомив, що Єврокомісія продовжить роботу щодо надання Україні першого траншу з кредиту в 90 млрд євро у квітні 2026 року, незважаючи на блокування процесу Угорщиною.

