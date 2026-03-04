Гігантське родовище віком 2,7 млрд років: де видобули 40% всього золота світу

Сформоване мільярди років тому стародавніми річками, це родовище не тільки породило Йоганнесбург, але й змусило інженерів будувати шахти глибиною понад чотири кілометри.

Гребінь неподалік від міста Йоганнесбург приховує одне з найбільших геологічних скарбів Землі. Під ним знаходиться басейн Вітватерсранд в Південній Африці, вік якого становить 2,7 мільярда років. Ця давня формація виробила близько 40% всього коли-небудь видобутого золота.

Геологи описують її як найбагатше родовище золота, яке коли-небудь було виявлено, пише The Daily Galaxy. Його вплив змінив економіку Південної Африки та світові ринки золота.

Стародавні річки створили геологічного гіганта

Басейн Вітватерсранд сформувався в архейському еоні, приблизно між 4 і 2,5 мільярдами років тому. У той час земна кора все ще перебувала в процесі стабілізації, а кисень був рідкісним явищем. Стародавні річки текли по зеленокам'яних вулканічних поясах (дуже старим вулканічним породам).

Ці річки розмивали багаті мінералами породи і переносили золото вниз за течією. Будучи щільним металом, золото осідало в гравійних барах і річкових руслах. Згодом осадові породи поховали ці відкладення під товстими шарами каменю. Тепло і тиск перетворили їх на тверді конгломерати.

Геологи класифікують цей тип родовища як палеорозсип, на відміну від золотоносних родовищ гідротермального типу в районі Рошія-Монтане – Бучум в нашій країні. Багато частинок золота досі зберігають округлу форму, характерну для річкового транспортування. Сучасні ізотопні дослідження підтверджують цю теорію річкового походження.

Відкриття 1886 року, яке побудувало Йоганнесбург

Багаті золотом оголення порід були ідентифіковані в 1886 році вздовж хребта Вітватерсранд. Відкриття спровокувало один з найтриваліших гірничодобувних бумів в історії. Наметове поселення швидко перетворилося на місто Йоганнесбург.

Південна Африка стала провідним світовим виробником золота. Промислова експлуатація вимагала дроблення величезних обсягів породи. З тих же формацій видобувався і уран.

Видобуток на екстремальних глибинах

У міру вичерпання поверхневих покладів розробки спускалися все глибше. Деякі шахтні стовбури перевищують чотири кілометри в глибину. На цих рівнях температура може перевищувати 50 градусів Цельсія. Інженери встановили системи охолодження і посилені опорні конструкції.

Незважаючи на технічні складнощі, виробництво тривало понад століття. Навіть сьогодні басейн має значні резерви. Оцінки припускають, що золото, яке залишилося, може оцінюватися в сотні мільярдів доларів. Басейн Вітватерсранд залишається одним з найважливіших геологічних відкриттів в історії людства.

