США зняли санкції з німецької 'Роснефти': чому це важливо для енергобезпеки ФРН

Сполучені Штати безстроково звільнили німецькі активи "Роснефти" від санкцій, що зніме тягар з енергетики Німеччини.

Сполучені Штати вивели німецькі активи російської компанії "Роснефть" з-під дії санкцій проти РФ на невизначений термін. Такий крок став дипломатичною перемогою уряду Німеччини після місяців інтенсивних переговорів із Вашингтоном, пише агенція Bloomberg.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США планує оголосити про рішення в п'ятницю, хоча терміни ще можуть змінитися. Про це агенцію проінформувало джерело, знайоме з ходом конфіденційних обговорень.

Німеччина опинилася у складній ситуації, коли Берлін почав впроваджувати санкції проти РФ через повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. При цьому Німеччина не конфіскувала активи "Роснефти" остаточно, але уряд Олафа Шольца ввів "довірче управління". Держава контролює заводи, але власником залишається Москва, що створило юридичний вакуум.

Коли США ввели санкції проти материнської компанії в Росії, її німецька філія опинилася під ударом. Банки відмовлялися проводити платежі, а страховики розривали контракти.

Проте Берлін не рішається на повну націоналізацію підприємства, побоюючись жорсткої відповіді Москву. А Кремль на це неодноразово натякав: під загрозою німецький бізнес у РФ.

Тому Німеччина обрала шлях "заморозки", який виявився надто дорогим без дозволу з боку США.

Чому США диктують умови для "Роснефти" в Німеччині

Все впирається в систему вторинних санкцій від США. Майже всі міжнародні розрахунки за нафту проходять через американську банківську систему, і якщо Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Мінфіну США вносить компанію до "чорного списку", вона стає токсичною для всього світу.

Жодна міжнародна компанія не погоджується перевозити нафту для заводів "Роснефти" без гарантій від США, а судна просто не застрахують. Банки блокують всі транзакції, бо бояться гніву Вашингтона. Ремонтувати НПЗ теж неможливо: запчастини часто мають американське походження або патенти.

Отже, юридично Берлін може керувати підсанкційними російськими заводами на своїй території, але фактично не має доступу до світового ринку без згоди Білого дому. Вашингтон ставив дедлайни, щоб змусити Німеччину розірвати зв'язки з Кремлем остаточно, проте Німеччина не встигла знайти покупців.

Чому Білий дім пішов на поступки німецькому уряду

Близькосхідна криза змінила правила гри й тепер США змушені послабити хватку. У п'ятницю, 6 березня, вони можуть дати Німеччині "дозвіл на роботу", щоб не спровокувати стрибок цін на бензин у Європі.

Підрозділ Rosneft Deutschland - величезний нафтопереробний гігант, який займає 12% усіх переробних потужностей ФРН. Сюди входить і стратегічний завод у Шведті, який забезпечує пальним столицю Німеччини. Також компанія має частку в Трансальпійському нафтопроводі.

Як на енергоринок впливає війна в Ірані

Через військову операцію США та Ізраїля проти Ірану Україну чекає підвищення цін на продукти. Ціні на пальне піднімуться, що вплине на кінцеву вартість товарів і послуг, зазначають експерти.

Очікується, що ціни на нафту зберігатимуться на високому рівні в найближчій перспективі. Це обумовлено побоюваннями трейдерів щодо можливих перебоїв у постачанні нафти через Ормузьку протоку.

Попри зростання цін на нафтовому ринку, де ціни перевищили 83 долари за барель, РФ стикається зі значними бюджетними труднощами. Продаж російської нафти зі знижкою поглиблює фінансові проблеми країни.

