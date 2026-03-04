Мандрівникам необхідно встановити мобільний застосунок "Порятунок у горах".

4 та 5 березня через відлигу на високогір’ї західної та центральної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій, яка наголошує, що гори наразі особливо підступні.

"Закликаємо туристів бути максимально обережними та відповідально планувати мандрівки. Обов’язково встановіть мобільний застосунок "Порятунок у горах" - він допоможе швидко передати сигнал про допомогу та ваші координати рятувальникам ДСНС", - йдеться у повідомленні.

Водночас, у випадку, якщо ви стали свідком того, як лавина забрала людину, у ДСНС закликають негайно телефонувати "101".

Погода на 5 березня

Як повідомляв УНІАН, синоптикиня Наталка Діденко зазначила, що 5 березня в Україні буде відносно тепло, але вітряно. Пориви північно-західного вітру часом можуть досягати 15-20 метрів за секунду.

Температура повітря протягом дня очікується +4...+9 градусів, на півдні та заході розігріє до +6...+12, а на північному сході буде +1...+4 градуси.

Крім того, дощ з мокрим снігом ймовірні у Полтавській, Чернігівській, Харківській та Луганській областях. На решті території України буде без істотних опадів.

