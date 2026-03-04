В Україні у четвер вимикатимуть світло: графіки на 5 березня

Причиною запровадження обмежень є наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему.

У четвер, 5 березня, у частині регіонів України з 08:00 до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла.

Як повідомили у НЕК "Укренерго", для промислових споживачів будуть застосовані графіки обмеження потужності.

"Причина запровадження обмежень – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергосистему", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою слід дізнаватись на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Графік відключень – Дніпропетровська область

ДТЕК оприлюднив графік відключень для Дніпропетровської області. 5 березня в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення світла в усіх чергах споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться від одного до двох разів на добу.

Графік відключення світла – Київська область

ДТЕК оприлюднив графік відключень для Київської області. 5 березня в регіоні застосовуватимуться погодинні відключення у більшості черг споживачів. Згідно з наведеною інформацією, відключення відбуватимуться від одного до двох разів на добу.

Графік відключень – Запорізька область

Як зазначає "Запоріжжяобленерго", відповідно до команди НЕК "Укренерго", 5 березня по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Також діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

"Якщо матимемо нові вказівки від НЕК "Укренерго", відповідним чином перероблятимемо графік та інформуватимемо вас про зміни на наших інформаційних ресурсах протягом робочого дня та на нашому сайті на сторінці", – повідомили у "Запоріжжяобленерго".

Ситуація в енергетиці – останні новини

Раніше стало відомо, що дефіцит електроенергії в українській енергосистемі вдалося суттєво зменшити: якщо взимку нестача сягала 5–6 ГВт, то нині її скорочено приблизно до 1 ГВт.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль зазначив, що влітку ситуація в галузі залежатиме від масштабів і ефективності російських атак на енергетичну інфраструктуру, рівня захисту об’єктів, а також темпів розвитку розподіленої генерації.

Водночас народний депутат, член енергетичного комітету Верховна Рада України Сергій Нагорняк припустив, що Росія може спробувати залишити без централізованого водопостачання такі міста, як Київ, Дніпро, Одеса та Харків.

Він наголосив, що родинам варто завчасно підготуватися до можливих ризиків і подбати про запаси питної та технічної води.

