Стармер допустив участь Британії у війні на Близькому Сході, але є умови

Вся Велика Британія стурбована можливістю ескалації конфлікту на Близькому Сході, але країна не готова приєднатися до війни. Про це заявив британський прем'єр-міністр Кір Стармер, пише The Guardian.

Він зазначив, що Лондон стурбований тим, що відбувається зараз на Близькому Сході, а також тим, як ці події вплинуть на енергетику. Проте без чіткого плану і законних підстав Британія не вступатиме у війну.

"Тому ми повинні діяти чітко, цілеспрямовано і холоднокровно. Захист громадян Великої Британії є нашим головним пріоритетом", - сказав Стармер.

Британський прем'єр підкреслив, що уряд вживає заходів, направляючи підкріплення на Кіпр і дозволяючи США використовувати британські аеродроми.

"У суботу я не був готовий до того, щоб Велика Британія вступила у війну, якщо я не буду впевнений у наявності законних підстав і життєздатного, ретельно продуманого плану. Моя позиція залишається незмінною", - додав Стармер.

Іран погрожує Європі в разі приєднання до війни

Раніше представник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що Тегеран буде розцінювати будь-які дії країн Європи на Близькому Сході як "акт війни". Він пригрозив атаками на європейські держави в разі їх приєднання до бойових дій в регіоні.

За словами Багаї, оборона є синонімом нападу. Він додав, що європейські країни вже зробили достатньо проти Ірану.

