Операція 'Епічна лють': історія авантюри Boeing, за допомогою якої США бомбардують Іран

У 1950-х роках компанія Boeing зробила ставку, вклавши 16 мільйонів доларів у розробку реактивного літака, який військові навіть не замовляли.

У 1950-х роках, поки компанія Boeing випускала для ВПС нові, більш швидкі реактивні бомбардувальники, літаки-заправники помітно відставали. Стандартний заправник тієї епохи, поршневий KC-97, літав набагато повільніше реактивних бомбардувальників, які він повинен був заправляти.

Президенту Boeing Вільяму Аллену здавалося, що поява реактивного танкера – лише питання часу. ВПС не запитували реактивний літак-заправник, але Аллен був упевнений, що вони куплять його, як тільки побачать у польоті. Його ставка в 16 мільйонів доларів в кінцевому підсумку привела до створення реактивного лайнера 707 і заправника ВПС KC-135, пише Business Insider.

Демонстрація "Dash 80"

Розробка почалася в 1952 році. Щоб зберегти проект в таємниці і гарантувати першість на ринку, Boeing назвала прототип 367-80 під прізвиськом "Dash 80", щоб видати його за поршневий літак з 300-ї серії Boeing. Стріловидність крила в 35 градусів призвела до значного зниження лобового опору, що дозволило літаку літати швидше і нести більш важкі вантажі.

Відео дня

Boeing вперше продемонструвала Dash 80 6 серпня 1955 року, коли керівники авіакомпаній зібралися в Сіетлі на перегони гідропланів "Золотий кубок". Пілот Елвін "Текс" Джонстон приголомшив глядачів – і самого Аллена – коли несподівано виконав дві бочки на 360 градусів.

"До цього моменту Білл Аллен був близький до серцевого нападу, тому що він щойно побачив, як 16 мільйонів доларів його грошей виконують "ковбойські" трюки на малій висоті над озером Вашингтон", – заявив Річард Ледбеттер, екскурсовод Центру Стівена Удвар-Хейзі при Національному музеї повітроплавання та астронавтики. Після цього Аллен зателефонував Джонстону на аеродром Боїнг-Філд, де той посадив літак, вимагаючи пояснень. "Він сказав: "Босе, я просто намагався допомогти вам продати кілька літаків"", – додав Ледбеттер.

Велика ставка Boeing виправдалася

Яскрава демонстрація спрацювала. Президент Pan-Am Хуан Тріпп став першим клієнтом після того, як Boeing розширила конструкцію Dash 80, щоб вмістити більше пасажирів, створивши Boeing 707. Реактивний лайнер скоротив час перельотів через всю країну і через Атлантику на кілька годин, зробивши революцію в авіаперевезеннях. Boeing випустила понад 1000 одиниць 707-х до того, як в 1980-х роках вони в основному були виведені з експлуатації.

Boeing також співпрацювала з ВПС, щоб перетворити прототип Dash 80 в KC-135 – військовий літак-заправник, який надійшов на озброєння в 1956 році і використовується досі.

Стратотанкери KC-135 були перекинуті до Ізраїлю в рамках операції "Епічна лють", в ході якої США та Ізраїль завдали спільних ударів по іранських ракетних пускових майданчиках і військових командних центрах. Dash 80, єдиний у своєму роді побудований Boeing 367-80, зараз знаходиться в Центрі Стівена Ф. Удвар-Хейзі Національного музею повітроплавання та астронавтики.

Операція "Епічна лють" - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що ізраїльський F-35 збив в Ірані російський Як-130. Це перший у світі випадок, коли пілотований винищувач був збитий реактивним винищувачем F-35.

Хоча російський Як-130 військові вважають хорошим тренувальним літаком для підготовки елітних авіаторів.

Крім того, ми також розповідали, що Зеленський допустив відправку військових для допомоги Близькому Сходу за однієї умови. Президент додав, що зараз він веде переговори з лідерами держав цього регіону, які виходять на контакт або зацікавлені у співпраці.

Вас також можуть зацікавити новини: