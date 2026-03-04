Долар злетів до нового максимуму: офіційний курс валют на 5 березня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,83 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 5 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 березня – 43,45 грн/дол.).

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,85/43,88 грн/дол., а єдина європейська валюта - 51,06/51,09 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 4 березня зріс на 22 копійки і становив 43,74 гривні за долар, а продати американську валюту в банках можна було за середнім курсом 43,20 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 11 копійок і складав 50,97 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,20 гривні за євро.

Пр цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 25 копійок і становив 43,75 гривні за долар, а курс євро знизився на 10 копійок і становив 50,95 гривні за євро. Продати американську валюту в банку можна за курсом 43,15 гривні, а євро - за курсом 49,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

Вас також можуть зацікавити новини: