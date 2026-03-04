Зазначається, що вони ефективно знищують крилаті ракети та ударні дрони.

Україна очікує на додаткове постачання винищувачів "Mirage 2000-5" від Франції, повідомило Міністерство оборони України.

"Це стане суттєвим підсилення спроможностей нашої держави у повітрі, адже вони ефективно знищують крилаті ракети та ударні дрони, зокрема Shahed", - сказано в повідомленні.

В Міністерстві оборони України зазначили, що літаки "Mirage 2000" – це багатоцільові винищувачі, оснащені цифровою авіонікою. Вони мають сучасні радіолокаційні системи та комплекси радіоелектронної боротьби, що значно підвищує їх бойові можливості.

Dassault Mirage, які може отримати Україна, мають клас наближений до 4++, що вище, ніж у наявних на озброєнні ЗСУ літаків Міг-29.

Сказано, що це глибоко модернізовані винищувачі четвертого покоління, які за своїми бойовими можливостями, радіолокаційним обладнанням та маневреністю наближені до винищувачів п'ятого покоління. Вони мають покращену авіоніку, легші та більш маневрові за більшість аналогів. Можуть виконувати бойові місії на висоті до 18 км.

Mirage 2000 мають потужні радари і озброєння, зокрема високоточні ракети Magic-2. Це дозволяє ефективно виявляти і знешкоджувати малопомітні крилаті ракети та ударні дрони Shahed, "Герань" і "Гербера". Також вони можуть знешкоджувати ворожі розвідники оперативно-тактичного рівня. Таким чином Mirage 2000 важливі для протистояння російському повітряному терору.

Крім того, підвіска літака Mirage 2000 адаптована під усі види авіаційного озброєння стандартів НАТО, що дозволяє застосовувати ракети Storm Shadow/SCALP, авіабомби AASM Hammer та інші види озброєнь.

При цьому не вказується, яку кількість французьких літаків та коли може отримати Україна. Водночас ЗМІ припускали, що у першому кварталі 2026 року Франція може поставити Україні два винищувачі Mirage.

Винищувачі Mirage для України

Як повідомляв УНІАН, перші літаки Mirage 2000 Франція передала Україні на початку 2025 року.

27 лютого акаунт French Aid to Ukraine у соцмережі Х із посиланням на пресконференцію Міністерства збройних сил і у справах ветеранів Франції повідомляв, що Франція продовжує навчати українських пілотів керувати винищувачами Mirage 2000. Кілька льотчиків проходять таку підготовку зараз.

За даними Збройних сил Франції, ВПС Франції наразі навчають трьох українських пілотів на винищувачі Mirage 2000".

9 лютого за підсумками перемовин міністра оборони України Михайла Федорова з міністеркою Збройних сил Франції Катрін Вотрен йшлося про прибуття нової партії французьких багатоцільових винищувачів Mirage 2000.

Разом з тим в Міноборони зазначали, щотриває робота щодо постачання Україні рекордного обсягу керованих авіаційних бомб AASM Hammer, а також щодо пришвидшення виробництва та постачання протибалістичних ракет Aster.

