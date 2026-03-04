Війна США та Ізраїлю проти Ірану довела відсталість російських систем ППО, - експерт

Сьогодні фактично повітряний простір Ірану відкритий до американських та ізраїльських ударів.

Російські та радянські системи протиповітряної й протиракетної оборони в Ірані виявилися неготовими до протидії американським повітряним засобам нападу. Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко розповів в етері на Радіо NV.

Експерт зауважив, що в Ірані на озброєнні для захисту переважно були радянські і російські зразки ППО.

"Факт, що вони не демонструють високої якості протидії проти американських засобів, проти ізраїльських засобів – тих же самих крилатих ракет "Томагавк", винищувачів п’ятого покоління F-35 та інших більш сучасних зразків, які пройшли не одну фазу модернізації F-15, F-15E, F-15EX. І все це дало свій результат. Відстала, обмежена санкціями така країна як Іран залишилась без засобів протиповітряної оборони і зараз її повітряний простір відкритий для ударів", - відзначив Коваленко.

Тому, на його думку, є відчутна різниця у тому, як американські генерали планують операції і як вони досягають своєї мети за рахунок авіаносних ударних груп.

Також у нього запитали, наскільки справедливо говорити про те, що частина успіху американсько-ізраїльської операції в Ірані полягає у тому, що радянські і російські системи ППО показали свою недієздатність.

"Це справедливо так говорити, тому що радянські системи протиповітряної оборони вже неодноразово демонстрували досить низьку ефективність в питаннях перехоплення сучасної авіації, сучасних засобів ураження", - наголосив Коваленко.

Він додав, що це можна було неодноразово бачити на прикладі війни України з Росією.

"Так саме це стосується авіації. Все, що було в Ірану, воно було застаріле, було технічно та технологічно відстале. Морально та технічно вони себе вже віджило. І все це повпливало на можливості Ірану протидіяти ударам США та Ізраїлю", - наголосив Коваленко.

Оглядач додав, що радянські засоби ППО в Ірані лише обслуговувалися і ремонтувалися, а ті російські засоби ППО, які надходили до Ірану, це була глибока модернізація радянських систем. Ці системи на покоління відстають від Західних зразків.

Позиція США

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп нещодавно заявив, що представники Ірану хочуть вести перемовини, бо їхня протиповітряна оборона, військово-повітряні сили, військово-морський флот і керівництво зникли. Президент США прогнозує, що війна проти Ірану може тривати близько чотирьох тижнів. Він підкреслив, що не хоче, щоб вона тривала занадто довго.

