Евакуація з Дубаю сягнула рекордних $250 тисяч за родину: ціни на чартери подвоїлися, - FT

Ціни на приватні літаки й наземний транспорт різко зросли, багато людей намагаються залишити регіон через загострення конфлікту.

Через ескалацію конфлікту на Близькому Сході дедалі більше туристів і працівників компаній намагаються покинути Дубай. Вартість евакуації сім’ї з двома дітьми може сягати до 250 тисяч доларів, особливо якщо використовуються приватні літаки, пише Financial Times.

За даними страхових компаній, що надають захист у кризових ситуаціях, бізнес витрачає десятки й навіть сотні тисяч доларів на евакуацію співробітників із Дубаю, оскільки ціни на чартерні літаки та оренду транспорту різко зросли.

Конфлікт триває вже п’ятий день. Хоча деякі рейси з емірату почали відновлюватися після кількаденного припинення польотів, дедалі більше мешканців і працівників шукають можливість виїхати з міста.

За словами одного зі страховиків, загальна вартість евакуації сім’ї з двох дорослих та двох дітей може коштувати до 250 тисяч доларів, якщо доводиться користуватися приватним літаком. У галузі зазначають, що ціни на чартери приблизно подвоїлися з минулих вихідних.

Також різко подорожчали поїздки наземним транспортом. Оренда таксі або приватного мікроавтобуса з Дубая до Маската в Омані або Ер-Ріяда у Саудівській Аравії, які є одними з найпопулярніших напрямків для тих, хто залишає місто, тепер коштує тисячі доларів замість кількох сотень, як було раніше. Один із керівників страхової компанії зазначив, що ціни на таксі вже перевищують 5 тисяч доларів, а комерційних рейсів майже немає.

Хоча компанії радять співробітникам працювати дистанційно, все більше мешканців і туристів прагнуть виїхати, оскільки конфлікт не демонструє ознак завершення.

"До вівторка (3 березня, - УНІАН) люди залишалися, вони були більш-менш спокійні і говорили, що не поїдуть. Тепер вони всі розуміють, що це займе деякий час. Зараз люди виїжджають до Оману і залишають країну", - зазначила керівниця туристичного агентства для заможних клієнтів Globe7 Дарія Гурістримба.

Про від’їзд родин свідчить і зростання запитів на перельоти з домашніми тваринами. Засновник компанії EnterJet Чарльз Робінсон зазначив, що за останню добу значно побільшало заявок на евакуацію із тваринами, адже багато сімей вирішили повністю залишити регіон.

Попри часткове відновлення авіасполучення з Дубаєм та Абу-Дабі, кількість рейсів залишається обмеженою. Авіакомпанії Emirates, Flydubai та Etihad виконують деякі рейси для повернення пасажирів, але регулярне сполучення поки що призупинене. Рейси Qatar Airways залишаються скасованими через закритий повітряний простір Катару, а десятки тисяч пасажирів, які мали вилітати з основних аеропортів регіону, все ще залишаються заблокованими.

Водночас уряди низки країн, зокрема Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, організовують репатріаційні рейси, щоб повернути своїх громадян додому. Наприклад, авіакомпанії Air France і KLM виконали по одному рейсу із Маската 3 березня, а німецька Lufthansa планує виліт із цього міста для евакуації громадян Німеччини.

Війна в Ірані та закриття неба - останні новини

28 лютого після початку військової операції США в Ірані авіасполучення по всьому світу було сильно порушено. Після того як наступного дня іранські ракети і дрони атакували аеропорти в ОАЕ, Кувейті та Бахрейні, тисячі рейсів були скасовані, а десятки тисяч туристів опинилися в пастці.

Через активні обстріли по всьому Близькому Сходу авіакомпаніям довелося оперативно змінювати маршрути польотів. Вони опинилися загнані в так званий Кавказький коридор, тобто у вузький повітряний простір над Вірменією, Грузією та Азербайджаном, що з'єднує Європу та Азію.

4 березня стало відомо, що ціни на авіаквитки до Азії, як з Європи, так і з Австралії, різко зросли після закриття ключових близькосхідних аеропортів через війну США та Ізраїлю проти Ірану.

