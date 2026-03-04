Катар повністю зупинив виробництво зрідженого природного газу, - Reuters

Країна є другим у світі експортером скрапленого газу після США.

Катар повністю зупинив виробництво зрідженого природного газу й не зможе відновити нормальний рівень його виробництва та експорту щонайменше протягом місяця. Про це з посиланням джерела, знайомі з ситуацією, повідомляє Reuters.

Основний завод Ras Laffan у Катарі зупинив роботу у середу. За словами джерел, за попередніми оцінками він не зможе відновити виробництво надохолодженого палива щонайменше протягом двох тижнів.

Варто також додати, що після запуску знадобиться ще щонайменше два тижні, щоб досягти повної потужності.

Компанія QatarEnergy, яка є національною нафтогазовою компанією, не відповіла на запит Reuters щодо коментаря.

Загострення на Близькому Сході

Нагадаємо, 2 березня Катар призупинив виробництво скрапленого природного газу після того, як два іранські дрони атакували енергетичні об’єкти державної компанії QatarEnergy.

За словами експертів, Катар задовольняє близько 20% світового попиту на скраплений газ і відіграє ключову роль у балансуванні потреб азійських та європейських ринків. Сьогодні країна посідає друге місце у світі за обсягами експорту скрапленого газу після США.

Хвиля атак на Близькому Сході також призвела до припинення більшості нафтовидобутку в Іракському Курдистані та закриття кількох великих ізраїльських газових родовищ, що обмежило експорт до Єгипту.

Ескалація спричинила стрімке зростання нафтових цін. Фахівці попереджають, що ціни на нафту залишатимуться високими в найближчі тижні, оскільки Трейдери побоюються перебоїв у постачанні через Ормузьку протоку.

