Без Gucci та Louis Vuitton: люксові бренди масово тікають з Близького Сходу

У Дубаї та інших великих торгових центрах Близького Сходу багато магазинів закриті або працюють із мінімальним персоналом. Бізнес занурився у хаос через війну в Ірані, повідомляє Reuters.

Група Chalhoub, яка управляє 900 магазинами брендів (від Versace та Jimmy Choo до Sephora) по всьому регіону, повідомила, що її магазини в Бахрейні закриті. Інші ринки, зокрема Об’єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія та Йорданія, залишаються відкритими, хоча присутність персоналу там "добровільна".

"Ми працюємо з невеликою командою, сформованою з тих співробітників, які добровільно погодилися і почуваються комфортно, приходячи до магазину", – сказала віцепрезидентка з комунікацій Chalhoub Лінн аль Хатіб.

Гігант електронної комерції, компанія Amazon, закрила логістичний центр в Абу-Дабі, призупинила доставку по всьому регіону та наказала своїм співробітникам у Саудівській Аравії та Йорданії залишатися в приміщеннях.

Власник Gucci, компанія Kering, повідомила, що її магазини тимчасово закриті в ОАЕ, Кувейті, Бахрейні та Катарі.

На тлі бойових дій акції люксових груп LVMH, Hermes та власника Cartier, компанії Richemont, 2 березня після обіду впали на 4–5,7% на тлі оцінки інвесторами наслідків війни.

Аналітики зазначають, що Близький Схід досі займає невелику частку у світових витратах на розкіш – від 5% до 10%. Водночас динаміка показує стрімке зростання продажів в цьому регіоні.

Конфлікт також наніс серйозний удар по туристичній сфері. На думку фахівців, якщо покупці з Близького Сходу не зможуть подорожувати до Парижа чи Мілана, це також може негативно вплинути на продажі люксових товарів у Європі. Таким чином, ситуація для люксових брендів може виявитися ще більш загрозливою, ніж здається на перший погляд.

Війна в Ірані та наслідки для економіки - останні новини

Раніше західні фахівці попередили, що війна на Близькому Сході серйозно вплине економіку Європейського Союзу. Удари по Ірану вже спровокували різке зростання цін на енергоносії. Триваліша військова кампанія може загрожувати відновленню економіки єврозони та знову підвищити рівень інфляції, з якою Європейський центральний банк активно бореться.

Проблеми в європейські економіці дали про себе знати задовго до війни. Раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц визнав, що деякі сектори економіки Німеччини перебувають у "дуже критичному" стані.

