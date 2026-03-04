Вперше з часів Другої світової війни бойова торпеда уразила корабель.

Голова Пентагону Піт Гегсет підтвердив, що американський підводний човен потопив іранський військовий корабель у міжнародних водах. За його словами, це перше затоплення ворожого судна торпедою з часів Другої світової війни.

Про це Гегсет повідомив під час пресконференції у Пентагоні, передає телеканал CNN.

"Американський підводний човен потопив іранський військовий корабель, який вважав, що перебуває у безпеці в міжнародних водах. Це перше потоплення ворожого судна торпедою з часів Другої світової війни", – сказав він.

У Центральному командуванні США (CENTCOM) зазначили, що мова про фрегат Dena, показавши відповідне відео. На ньому можна побачити пожежу, а потім значний вибух під кормою корабля, який підкинув фрегат у повітря, і той буквально розколовся після удару по воді.

Гегсет також зазначив, що збройні сили США також затопили "головний корабель" Ірану "Сулеймані", названий на честь колишнього іранського генерала Касема Сулеймані, якого ліквідували американські війська під час першого терміну президента Дональда Трампа.

"Американські війська завдали ударів або потопили понад 20 кораблів іранського режиму. Минулої ночі Центральне командування додало до списку військовий корабель "Сулеймані", - прокоментували в Центральному командуванні.

Атака на іранський корабель – що відомо

Як писав УНІАН, поблизу берегів Шрі-Ланки підводний човен атакував іранський корабель. Унаслідок атаки понад 100 людей зникли безвісти. 33 члени екіпажу були врятовані та розміщені у лікарнях. За попередніми даними 80 моряків визнали загиблими. Усього екіпаж корабля налічував порядка 180 людей.

