Морози не пощадили фруктові сади в Україні: частина врожаю опинилася під загрозою

Для врожаю груші ризики наразі оцінюються як помірні.

Зимові морози завдали шкоди фруктовим садам у Миколаївській області. Найбільше постраждали абрикос і груша, тоді як озимі культури, багаторічні трави та інші кісточкові й зерняткові дерева вийшли з холодного періоду без втрат, повідомляє EastFruit.

За даними агрометеорологів, у лютому озимі перебували у стані зимового спокою, загибелі рослин не зафіксовано. Водночас після зниження температури до -15°С 27 січня 2026 року було проведено відрощування гілок плодових культур, відібраних на півночі.

Результати показали пошкодження 43% листкових бруньок абрикоса та 14% листкових бруньок груші. У вишні, сливи та яблуні ушкоджень не виявлено.

Відео дня

За словами фахівців, для абрикоса такі показники є відчутними: якщо пошкоджено частину квіткових бруньок, це може вплинути на врожайність та якість плодів у 2026 році.

Для груші ризики наразі оцінюються як помірні. Пошкодження 14% бруньок, за відсутності подальших морозів навесні, не обов’язково призведе до істотного скорочення врожаю.

Подальший розвиток ситуації залежатиме від погодних умов у березні–квітні. Повторні хвилі холоду під час набухання бруньок або цвітіння можуть суттєво посилити наслідки січневих морозів.

Ціни на овочі і фрукти в Україні

В Україні на тлі зростаючого попиту почала дорожчати картопля. Аналітики проекту EastFruit повідомляють, що цей популярний овоч подорожчав з 10-14 до 12-15 гривень за кілограм. Водночас ціни на білокачанну капусту знизилися з 10-12 до 9-11 гривень за кілограм.

На початку березня 2026 року український ринок яблук демонструє помітне зростання роздрібних цін, що вже відчувають покупці. На думку фахівців, ринок яблук в Україні поступово переходить до більш високих цін. Навіть попри хороший урожай минулого року ціни не повернулися до рівня минулих років.

Вас також можуть зацікавити новини: