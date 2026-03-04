Мова давніша, ніж вважалося: вчені розкрили дату, коли люди вперше навчилися говорити

Довгий час вважалося, що складна людська мова виникла одночасно з появою перших культурних артефактів, але це не так.

У печерах і скельних укриттях по всій Африці археологи виявили просвердлені мушлі, гравіровану охру і ретельно оброблені кам'яні знаряддя. Ці предмети вказують на планування, загальні смисли і соціальні правила, які потрібно було пояснювати і пам'ятати.

Вони натякають на розмови, які колись розгорталися серед відкритих ландшафтів і всередині тьмяних укриттів, пише The Daily Galaxy. Проте, жодне з цих відкриттів не зберігає звуків тих обмінів або структури, що стоїть за словами. Протягом десятиліть дослідники намагалися визначити, коли Homo sapiens вперше розвинув повноцінну здатність до людської мови, яка визначає наш вид.

Оцінки змінювалися в міру появи нових артефактів, особливо тих, що пов'язані з ранньою символічною поведінкою. Деякі вчені пов'язували мову з культурними змінами близько 50 000 років тому. Інші стверджували, що її коріння повинні сягати набагато глибше в доісторичну епоху.

Центральною проблемою завжди були докази. Розмовна мова не скам'яніває, а граматика не залишає слідів на камені. Викопні кістки можуть розкрити анатомію, але вони не можуть підтвердити наявність структурованого синтаксису або гнучкого використання словникового запасу. Без письмових записів часова шкала залишалася предметом дискусій.

Нове геномне дослідження тепер переглядає ці часові рамки, використовуючи інший тип доказів. Замість того, щоб зосереджуватися на артефактах або останках скелетів, дослідники вивчили закономірності в ДНК, щоб визначити, коли біологічний фундамент для мови вже мав існувати. Їхні результати відсувають цю здатність щонайменше на 135 000 років назад.

Розділення популяцій як генетичний годинник

Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Psychology, було проведено під керівництвом Сігеру Міягави з Массачусетського технологічного інституту. Група зосередилася на найранішому великому розділенні популяцій серед ранніх груп сучасних людей. Генетичний аналіз показує, що ця розбіжність відбулася приблизно 135 000 років тому всередині Африки.

Коли популяції розділяються, їх генетичний матеріал поступово розходиться. Протягом поколінь мутації накопичуються і створюють ідентифіковані гілки на людському генеалогічному дереві.

У даному випадку геномні дані показують, що ранні гілки Homo sapiens на той час вже розділялися на окремі групи. Ці групи пізніше поширяться в різні регіони і розвинуть унікальні культурні традиції.

Незважаючи на цю довгу розлуку, кожна відома сьогодні людська спільнота володіє однією і тією ж фундаментальною мовною здатністю. Всі суспільства використовують структуровані системи, що поєднують граматику зі змістом. Жодна задокументована людська популяція не позбавлена когнітивної бази, необхідної для складної мови. Ця універсальність становить основу аргументації дослідників.

Якщо ранні гілки розділилися 135 000 років тому і всі нащадки цих популяцій володіють цією здатністю, то базова біологічна структура повинна передувати розділенню. В іншому випадку, принаймні одна лінія демонструвала б принципово іншу комунікативну систему. Таким чином, дослідження визначає вік 135 000 років як мінімальний для появи мовної готовності у нашого виду.

Відмінність біології від культури

Автори проводять межу між культурними артефактами і внутрішніми когнітивними механізмами. Дослідження сфокусоване на біологічній базі, що дозволяє об'єднувати правила граматики зі змістом слів. Ця інтеграція дає людині можливість створювати необмежену кількість виразів з кінцевого набору елементів, що і відрізняє нашу комунікацію від сигнальних систем тварин.

За словами Міягави, гнучке поєднання ієрархічної граматики та лексики є унікальною спадковою ознакою нашого виду. Вчені не стверджують, що стародавні люди говорили так само, як ми, і не реконструюють їхні звуки. Вони лише підтверджують: когнітивна архітектура для мови була готова вже 135 000 років тому. Це важливо, оскільки біологічний потенціал може виникнути задовго до появи перших довговічних символів, адже сама мова не залишає слідів.

Археологічні сигнали з'являються пізніше

Широке поширення символічних артефактів, таких як гравірована охра і мушлі з печери Бломбос, фіксується близько 100 000 років тому. Ці знахідки служать лише непрямими ознаками складної комунікації. Розрив між генетичною оцінкою (135 000 років) і археологічними даними є ключовим: біологічна готовність до мови передувала розквіту матеріальної культури.

Раніше походження мови пов'язували з культурною експансією близько 50 000 років тому. Нове дослідження, спираючись на ДНК і моменти поділу древніх популяцій, зміщує ці терміни набагато глибше в історію Африки. Використовуючи генетичні розбіжності як орієнтир, вчені встановили тверду нижню межу: фундамент для структурованої мови був присутній у Homo sapiens як мінімум за 135 000 років до наших днів.

