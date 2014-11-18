ЮНЕСКО закриває своє представництво в Москві - ЗМІ
18:23, 18 листопада 2014Світ
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ЮНЕСКО прийняло рішення про закриття свого бюро в Москві.
Офіс ЮНЕСКО їде з Москви / wikipedia.org
Про це передає РИА «Новости» з посиланням на постійного представника Росії при цій міжнародній організації Елеонору Митрофанову.
"ЮНЕСКО перебуває в складній фінансовій ситуації, тому ухвалено рішення про закриття офісу в Москві саме зараз", - сказала Митрофанова.
Вона уточнила, що бюро в Москві буде закрито в другій половині 2015 року.
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Митрофанова зазначила, що передбачається "розширення діяльності Міжнародного інституту інформаційних технологій ЮНЕСКО", який розташований у Москві. "Можливо, його директор буде наділений повноваженнями, крім своїх прямих обов'язків, представника ЮНЕСКО в Росії", - сказала вона.
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