Роскомнагляд заявив про розблокування мільйонів адрес Google

Там зазначили, що адреси сервісу Telegram повністю встановлені і блокуються.

Роскомнагляд відзвітував про зняття блокування з 3,7 млн IP-адрес Google, доступ до яких був закритий через спробу російського відомства заблокувати месенджер Telegram.

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У прес-релізі підкреслюється, що адреси сервісу Telegram, "що знаходяться в складі даних підмереж, повністю встановлені і блокуються", передає радіо Свобода.

В кінці квітня наглядовий орган розблокував доступ до мільйонів адрес хмарного сервісу Amazon, які постраждали за тих самих обставин, що і Google. Тоді в Роскомнагляді заявили, що тепер пов'язані з Telegram адреси блокуються окремо, і ця практика надалі буде поширена. У відомстві не пояснили, чому вибіркові блокування не застосовувалися з самого початку.

З 16 квітня за рішенням суду Telegram блокують в Росії за відмову надати ФСБ ключі шифрування повідомлень користувачів. Оскільки месенджер став використовувати для обходу блокування сервери американських компаній Amazon і Google, Роскомнагляд почав обмежувати до них доступ. Заблокованими опинилися майже 20 млн адрес. При цьому сам Telegram продовжує працювати.

Акції на підтримку месенджера і його творців пройшли Москві, Петербурзі та інших містах Росії.