Telegram запропонував росіянам запускати паперові літачки у підтримку вільного Інтернету
Месенджер Telegram запропонував громадянам РФ взяти участь у флеш-мобі на підтримку вільного Інтернету, кинувши у вікно паперовий літачок в 7 годин вечора.
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Як повідомляє «Медуза», оповіщення про флеш-мобі прийшло деяким російським користувачам через офіційний сервісний акаунт месенджера.
Наголошується, що російська влада блокує Telegram вже сьомий день.
Примітно, що деякі користувачі в зв'язку з цим згадали, як власник Telegram і засновник соцмережі «Вконтакте» Павло Дуров у 2012 році «святкував» день міста в Санкт-Петербурзі, кидаючи з вікна офісу "Вконтакте" п'ятитисячні купюри (прикріплюючи їх до паперових літачків) і спостерігаючи за людьми, що штовхались під його вікнами.
Нагадаємо, спроби Роскомнагляду заблокувати Telegram призвели до блокування мільйонів IP-адрес найбільших хостинг-провайдерів і супутніх проблем в роботі сайтів і сервісів, не пов'язаних з месенджером Павла Дурова. Telegram при цьому працює у більшості російських користувачів без VPN і проксі. Масові блокування IP-адрес Роскомнагляд почав 16 квітня.
22 квітня російські користувачі повідомляють про проблеми з доступом до сайту і сервісів Google.