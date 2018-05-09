Винищувачі і танки на вулицях Москви: у російській столиці пройшов парад Перемоги (фоторепортаж, видео)

Під час параду в Москві продемонстрували робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран».

У Москві на Червоній площі пройшов військовий парад на честь 73-ї річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Про це повідомляє російський телеканал "Дождь".

На параді вперше продемонстрували новітні бойові машини підтримки танків «Термінатор», робототехнічні комплекси розмінування «Уран-6» і багатофункціональні комплекси «Уран-9», безпілотники «Корсар» і «Катран». Крім того, в параді взяли участь літаки п'ятого покоління Су-57 і винищувачі Міг-31К з гиперзвуковыми ракетами «Кинджал» для подолання протиракетної оборони.

Всього, за інформацією Міноборони, у заході були задіяні понад 13 тисяч осіб, 159 одиниць військової техніки та 75 літаків та вертольотів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Україні 9 травня відзначається як День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні замість встановленого з радянських часів Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.