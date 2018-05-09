ЄС збереже ядерну угоду з Іраном попри рішення Трампа - Могеріні

Франція, Німеччина та Велика Британія, які допомагали в переговорах щодо угоди з Тегераном, "шкодують" про рішення Трампа.

Євросоюз налаштований зберегти ядерну угоду з Іраном попри рішення президента США Дональда Трампа вийти з неї.

Таку заяву увечері у вівторок, 8 травня, зробила верховна представниця Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні, передає Deutsche Welle з посиланням на Reuters.

"Я особливо стурбована оголошенням сьогодні ввечері про нові санкції (США щодо Ірану. - Ред.). Разом із рештою міжнародної спільноти ми збережемо цю ядерну угоду", - зазначила Могеріні.

У свою чергу французький президент Еммануель Макрон заявив, що Франція, Німеччина та Велика Британія, які допомагали в переговорах щодо угоди з Тегераном, "шкодують" про рішення Трампа.

"На карту поставлено режим ядерного нерозповсюдження", - написав він у своєму Twitter.

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Макрон також додав, що Захід працюватиме над тим, аби й надалі домагатися нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

"Ми спільно працюватимемо у більш широких рамках, які охоплюють ядерну активність, період після 2025 року, балістичну активність та стабільність на Близькому Сході, зокрема, у Сирії, Ємені та Іраку", - наголосив французький президент.

Прикрість із приводу рішення США вийти з угоди висловила і прем'єр-міністерка Великобританії Тереза Мей.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 8 травня, Трамп оголосив про вихід США з ядерної угоди з Іраном.

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що США ще пошкодують про рішення вийти з ядерної угоди, і що Іран рішуче протистоятиме тиску США з метою обмежити вплив Тегерана в регіоні.

Трамп з часів виборчої кампанії 2016 року різко критикує ядерну угоду між Іраном і шістьма провідними державами світу. Він звинувачує Іран у порушенні «духу» цієї угоди, бо Іран підтримує воєнізовані угруповання на Середньому Сході і продовжує реалізувати програму з розробки балістичних ракет.

Угода, підписана 2015 року за часів президентства у США Барака Обами, передбачає різке обмеження Тегераном його ядерної програми, щоб запобігти створенню ядерної зброї. Міжнародна спільнота в обмін скасовує санкції, запроваджені проти Ірану через його ядерну програму. Угода не забороняє Ірану створення балістичних ракет, проти чого виступають США. Вашингтон також, на відміну від інших учасників угоди (її підписали з Іраном, крім США, також Велика Британія, Франція, Німеччина, Китай і Росія), свої санкції не скасував, а лише кожні півроку продовжує «виняток» із їхньої дії.