НАТО готовий захищати країни Балтії від російської агресії - генсек

Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО здатний захистити всіх своїх членів, включаючи країни Балтії, від будь-якої небезпеки. Ми і в майбутньому будемо дотримуватися такої установки", - підкреслив генсек, передає delfi.lt.

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"НАТО - сильний Альянс, який здатний захистити своїх членів. Ось причина, по якій НАТО був створений. Ось причина, по якій НАТО так важливий. Це хребет НАТО - захист своїх членів від будь-яких загроз. Це обумовлено головною ідеєю - усі за одного і один за всіх. Колективна оборона захищає Литву та інші країни Балтії, а також інших членів", - підкреслює Столтенберг.