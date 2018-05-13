У Москві підлітки примоталися один до одного скотчем і, тримаючись за руки, викинулися з 14-го поверху

Загиблі, хлопець і дівчина, вчилися в одній школі і їх часто бачили разом, їм було по 17 років.

У неділю, 13 травня, в Москві два 17-річних підлітка викинулися з 14-го поверху багатоповерхового будинку.

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Загиблі, Олександра З. та Микола В., вчилися в одній школі і їх часто бачили разом. Зазначається, що мешканці будинку, з якого вони стрибнули, часто ганяли їх з під'їзду.

"Перед стрибком підлітки примотали себе скотчем один до одного", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вони піднялися на дах багатоповерхівки в московському районі Кунцево, і тримаючись за руки, стрибнули вниз.

Передсмертної записки загиблі не залишили. На місці працюють криміналісти.

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