У Москві підлітки примоталися один до одного скотчем і, тримаючись за руки, викинулися з 14-го поверху

23:58, 13 травня 2018
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Підлітки в Москві вистрибнули з 14-го поверху / фото t.me/breakingmash

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Про це повідомляє Telegram-канал Mash.

Загиблі, Олександра З. та Микола В., вчилися в одній школі і їх часто бачили разом. Зазначається, що мешканці будинку, з якого вони стрибнули, часто ганяли їх з під'їзду.

"Перед стрибком підлітки примотали себе скотчем один до одного", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що вони піднялися на дах багатоповерхівки в московському районі Кунцево, і тримаючись за руки, стрибнули вниз.

Передсмертної записки загиблі не залишили. На місці працюють криміналісти.

Раніше повідомлялося, що в російському селі Сунтар (Республіка Саха) півторарічна дитина загинула після падіння в пральну машину.

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Теги: #Росія#самогубство#Москва