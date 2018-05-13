У Росії дитина потонула у пральній машині

Мати дівчинки ненадовго залишила дитину в приміщенні з відкритою пральною машиною вертикального завантаження.

У російському селі Сунтар (Республіка Саха) півторарічна дитина загинула після падіння у пральну машину.

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Як повідомляється на сайті СУ слідчого комітету РФ по республіці Саха (Якутія), 11 травня до слідчих органів надійшло повідомлення про загибель півторарічної дівчинки в результаті падіння в заповнену водою ємність пральної машини з вертикальним завантаженням марки "Фея".

«За даними слідства, у вечірній час жителька села знаходилася вдома зі своєю малолітньою дочкою і займалася пранням білизни. Під час розвішування білизни жінка покинула приміщення, в якому залишилася дочка, а, повернувшись, виявила тіло дівчинки в баку пральної машини без ознак життя», - вказується в повідомленні.

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