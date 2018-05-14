Дорога в пекло: в Росії потяг проїхав крізь палаючий ліс (відео)

На одному з відрізків дороги вогонь впритул наблизився до шляхів.

У Хабаровському краї РФ потяг змушений був проїхати крізь палаючий ліс. Приголомшливі кадри знято з кабіни машиніста.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спочатку поїзд огортає густий дим. І з кожним метром ситуація стає все гірше.

Читайте такожУ Китаї п'яний відвідувач підпалив караоке-бар: загинули 18 людей, ще 5 - госпіталізовані (відео)

На одному з відрізків дороги вогонь впритул наблизився до шляхів. За даними МНС Росії, пожежі охопили 66 тисяч гектарів лісу в Амурській області, Забайкальському, Красноярському і Хабаровському краях.

Раніше в Луганській області через обстріл бойовиків виникла лісова пожежа площею близько 15 гектарів.