Дорога в пекло: в Росії потяг проїхав крізь палаючий ліс (відео)

12:02, 14 травня 2018
Світ
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Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спочатку поїзд огортає густий дим. І з кожним метром ситуація стає все гірше.

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На одному з відрізків дороги вогонь впритул наблизився до шляхів. За даними МНС Росії, пожежі охопили 66 тисяч гектарів лісу в Амурській області, Забайкальському, Красноярському і Хабаровському краях.

Раніше в Луганській області через обстріл бойовиків виникла лісова пожежа площею близько 15 гектарів.

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Теги: #Росія#пожежа#потяг