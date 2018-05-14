Дорога в пекло: в Росії потяг проїхав крізь палаючий ліс (відео)
12:02, 14 травня 2018Світ
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На одному з відрізків дороги вогонь впритул наблизився до шляхів.
Дорога в пекло. Інтернет сколихнуло відео, як у Росії потяг проїхав крізь охоплений вогнем ліс
У Хабаровському краї РФ потяг змушений був проїхати крізь палаючий ліс. Приголомшливі кадри знято з кабіни машиніста.
Про це йдеться в сюжеті ТСН. Спочатку поїзд огортає густий дим. І з кожним метром ситуація стає все гірше.
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На одному з відрізків дороги вогонь впритул наблизився до шляхів. За даними МНС Росії, пожежі охопили 66 тисяч гектарів лісу в Амурській області, Забайкальському, Красноярському і Хабаровському краях.
Раніше в Луганській області через обстріл бойовиків виникла лісова пожежа площею близько 15 гектарів.
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