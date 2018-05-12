На Луганщині обстріл бойовиків призвів до виникнення лісової пожежі площею близько 15 гектарів

Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС та допомозі військових пожежу було локалізовано. Жертв та постраждалих немає.

На Луганщині бойовики російсько-окупаційних військ, застосовуючи артилерійські системи 152 калібру, 11 травня обстріляли лісосмугу поблизу села Борівське, що призвело до виникнення пожежі площею близько 15 гектарів.

Про це українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) повідомляє на сторінці прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил у Facebook.

«Унаслідок розривів снарядів виникла пожежа, яка охопила близько 15 га лісосмуги. Завдяки оперативному реагуванню фахівців ДСНС та допомозі військових пожежу було локалізовано. На щастя, ніхто з місцевих мешканців не постраждав. Наслідки обстрілу задокументовано спостерігачами Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - йдеться у повідомленні.

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Українська сторона Спільного центру контролю та координації розцінює зазначене, як явну провокацію, спрямовану на дискредитацію Збройних сил України, метою якої є звинувачення української сторони у неспроможності дотримуватись взятих на себе зобов’язань щодо дотримання режиму тиші.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-центру штабу Операції Об'єднаних сил, 11 травня російсько-окупаційні війська 50 разів порушували Мінські домовленості, з них 19 разів - із застосуванням важкого озброєння. Під час бойових дій троє українських бійців дістали поранення, їх евакуювали до госпіталю.