В НАТО заявили про бажання будувати конструктивні відносини з Росією
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг заявив, що НАТО зацікавлене у будівництві конструктивних відносин з Росією.
Про це повідомляє ТАСС.
"Ми прагнемо до конструктивних відносин з Росією, проте їхню можливість зменшують агресивні дії Росії. З цієї причини ми закликаємо Росію поважати міжнародне право, міжнародні зобов'язання", - сказав Столтенберг.
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"В наших інтересах - уникати повернення в період конфронтації, ми повинні прагнути до співпраці і конструктивним відносинам з Росією", - підкреслив Столтенберг.
Раніше генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що НАТО налаштований рішуче щодо можливої агресії Росії проти країн Балтії.
У той же час посол США в Україні Джеффрі Пайетт сказав, що питання вступу України в НАТО має вирішувати український народ, а не Росія.