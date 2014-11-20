Військові кораблі РФ взяли курс до кордонів НАТО

10:46, 20 листопада 2014
Світ
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Загін кораблів Північного флоту Росії взяв курс на північно-східну Атлантику, де буде забезпечувати безпеку морської економічної діяльності.

УНІАН

Про це повідомляють РИА Новости.

"Сьогодні загін кораблів і суден забезпечення на чолі з великим протичовновим кораблем "Сєвєроморськ" вийшов з головної бази ПФ міста Сєвєроморська в Баренцове море і взяв курс на райони північно-східної Атлантики", - сказав представник ВМФ Росії.

Район північно-східної Атлантики включає Баренцове, Норвезьке, Північне і Балтійське моря, Східну Гренландію та Ісландію, Азорські острови, Ла Манш і тд.

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Крім БПК "Сєвєроморськ", до загону входять десантний корабель "Олександр Отраковський", рятувальний буксир "СБ-406" і танкер "Дубна".

Головна мета чергового походу - "забезпечення військово- морської присутності Росії в оперативно важливих районах Світового океану".

Крім того, кораблі будуть стежити за безпекою морського судноплавства та інших видів морської економічної діяльності РФ.

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