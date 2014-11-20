Російський опозиціонер Яшин: амбіції Путіна не відповідають можливостям Росії

Про це заявив російський опозиціонер Ілля Яшин в інтерв'ю Радіо Свобода.

"За роки нафтового Ельдорадо Путін зумів наростити «політичний жирок». І санкції, зниження цін на нафту поки не здатні принципово вплинути на політику Путіна. Проте, якщо ситуація триватиме в тому ж руслі, то імперські амбіції Путіна будуть просто не по кишені", - вважає опозиціонер.

За його словами, Путін дав росіянам відчуття, що вони досі є імперією і можуть дозволити собі забирати чужі землі, "показувати всьому світу "кузькіну мать".

Читайте такожУкраїна цікавить РФ як "складова нової імперії", і це небезпечно для всієї Європи - Турчинов "Але це – небезпечний міф у тому сенсі, що амбіції, які демонструє Путін, не відповідають тим можливостям, що є в Росії, і суперечать тим інтересам, котрі Росія має. Велика країна – це така країна, яка забезпечує гідний рівень життя своїм громадянам. Велика країна – країна, що створює сильну економіку в інтересах більшості населення. А коли країна показує всім «кузькіну мать» і грозить захопленням чужих земель, але при цьому основні ресурси осідають в кишенях колишніх однокласників президента, а корупція росте з кожним роком – ця країна не велика, це карикатурна імперія", - заявив Яшин.

Довідка. Ілля Яшин - опозиційний політик, член Координаційної ради опозиції, член ліберально-демократичної «Республіканської партії Росії – Партії народної свободи», один із лідерів об’єднаного демократичного руху «Солідарність». Правозахисна організація Amnesty International вже тричі визнавала російського опозиціонера Іллю Яшина «бранцем совісті» в Росії після арештів за громадянську активність.