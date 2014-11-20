Росія пообіцяла Україні "цілу суму проблем" через односторонню демаркацію кордону

Глава комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков впевнений, що одностороння демаркація кордонуз РФ обіцяє Україні багато проблем, повідомляє ТАСС.

На його думку, рішення про односторонню демаркацію "неправильно для самої ж України".

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"Якщо ви хочете отримати потім, після односторонньої демаркації, цілу суму проблем, тоді це правильний шлях. Якщо ви хочете перетворити кордон на фактор стабільності, тоді демаркація повинна бути спільною", - пояснив парламентарій.

Раніше повідомлялося, що роботи з облаштування першої смуги рубежу оборони на кордоні з Росією вже виконані на 85%. Починаючи з вересня місяця для облаштування оборонного кордону в Луганській і Донецькій областях доставлено до місць виконання робіт близько 6 тис. кубометрів лісоматеріалів, більше 5 тис. залізобетонних конструкцій і комплектів захисних споруд швидкого розгортання типу «габіон».