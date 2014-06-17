Після анексії Криму Росія "згадала" про закони при демаркації кордону

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив голова комітету у міжнародних справах Держдуми РФ Олексій Пушков у ході засідання нижньої палати російського парламенту.

Читайте такожУкраїна проведе односторонню демаркацію та побудує інженерні споруди на кордоні - РНБО

«Останнє, що ми чули - це намір провести односторонню демаркацію кордону. Треба сказати, що односторонньої демаркації кордону не буває. Якщо в Києві не в курсі, то для демаркації кордону завжди створюється змішана комісія, і дві сторони цим займаються, це взагалі є предметом окремої угоди між державами. Кордон, проведений однією країною, є незаконним, невизнаним і не має ніякої юридичної сили. Тому одностороння демаркація кордону - це вихід на постійні прикордонні конфлікти з Росією. Можна припустити, що російська сторона цю демаркацію не визнає, хоч би тому, що такий спосіб суперечить всім нормам міжнародного права», - сказав Пушков.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Рада національної безпеки і оборони ухвалила рішення встановити інженерні споруди для захисту кордону України з Росією.

“Ухвалено рішення про будівництво інженерних споруд вздовж нашого кордону і невідкладні заходи для розвідки з нейтралізації диверсантів, які проходять на територію України”, - підкреслив Парубій.

За його словами, РНБО доручила Кабінету міністрів організувати односторонню демаркацію українсько-російського державного кордону, забезпечити його необхідним інженерно-технічним облаштуванням відповідно до існуючого рівня загроз національній безпеці.

У цілому довжина сухопутної ділянки українсько-російського кордону становить майже 1975 кілометрів.

На українсько-російському кордоні з 7 листопада 2012 року працює спільна демаркаційна комісія. Перший прикордонний знак на кордоні України і Росії встановлено поблизу населеного пункту Сеньківка в Чернігівській області.

Нагадаємо, Росія захопила Крим і в односторонньому порядку за дорученням прем'єр-міністра Медведєва почала облаштувувати держкордон між Кримом і Україною "з урахуванням приєднання Криму і Севастополя до Росії".